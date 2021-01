Il Sindaco di Limbiate positivo al Covid

Il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo ha appreso nella giornata di ieri, mercoledì 6 gennaio, di essere positivo al Covid-19. La notizia è apparsa sul sito del Comune.

“Mi sono sottoposto volontariamente al tampone per senso di responsabilità e a titolo precauzionale, come ho fatto altre volte durante la pandemia – spiega il Sindaco Romeo – Sto bene e non avverto sintomi particolari, ma ovviamente sono in isolamento domiciliare e continuerò a svolgere il mio lavoro da casa, in continua connessione e collaborazione con i componenti della giunta e con il personale comunale”.