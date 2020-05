Il sindaco ligio alle regole: niente barbiere anche per lui

Chi non ricorda il fuorionda del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dello scorso 27 marzo? Al suo consigliere che gli consigliava di sistemare il ciuffo, rispondeva: «Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io…». Una battuta che potrebbe ben pronunciare anche il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro.

Ligio alle regole

Ligio alle regole, il primo cittadino è stato diligentemente lontano dal barbiere per tutta la durata della quarantena, come tutti noi del resto. Per averne prova basta confrontare la sua immagine del 5 marzo con quella del 16 maggio: barba e capelli si sono decisamente allungati.

