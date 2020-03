Il sindaco rassicura “Per ora nessun caso di Coronavirus a Desio. Ma diamoci una mano” VIDEO

Il sindaco rassicura “Per ora nessun caso di Coronavirus a Desio. Ma diamoci una mano”. Le parole di Roberto Corti sulla pagina Facebook del Comune.

Il sindaco rassicura “Per ora nessun caso di Coronavirus a Desio”

“In queste ore sono circolate un sacco di notizie incontrollate e soprattutto infondate relative a possibili contagi da Coronavirus in città. Innanzitutto ci tengo a dirvi che, allo stato attuale, non c’è nessun caso di Coronavirus a Desio”

Sono queste le prime parole del primo cittadino Roberto Corti che in queste ore ha voluto tranquillizzare la cittadinanza con un video, dopo che negli ultimi giorni erano circolate voci sul web che ipotizzavano l’esistenza di casi di contagio anche nella cittadina desiana.

“Seguite le buone prassi”

Corti, oltre a rassicurare i cittadini, ha voluto porre l’accento su alcuni aspetti importanti.

“C’è una seconda cosa che vi voglio dire. Ovviamente non possiamo escludere che nelle prossime ore o nei prossimi giorni possano verificarsi dei casi di contagio anche in città. Ma anche se fosse non cambierà nulla nella vostra vita. Perché in queste situazioni le autorità sanitarie provvedono in brevissimo tempo a contattare chi potrebbe essere a rischio contagio, seguendo un protocollo definito e ben preciso”.

LEGGI ANCHE: A Vimercate ricoverato un uomo di Ronco Briantino positivo al Coronavirus

“Diamoci una mano”

Il sindaco ha sottolineato il forte stress a cui tutti sono sottoposti in questo momento, consigliando ai desiani di attenersi alle norme e alle buone prassi per evitare il propagarsi del virus. Allo stesso tempo, ha detto, “questa situazione si supera se tutti facciamo qualcosa”.

L’invito è quello a dare una mano. Soprattutto ai soggetti più vulnerabili e alle categorie a rischio per evitare che il contagio si sviluppi in modo incontrollato e colpisca la fascia di popolazione soggetta a complicanze, quella dai 65 anni in su.

Il video del sindaco

TORNA ALLA HOME