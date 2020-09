Il sogno di Lorenzo si tinge d’azzurro: il giovane buraghese chiamato in Nazionale

Il sogno di Lorenzo Colombo si tinge d’azzurro. Grande soddisfazione per il giovane talento di Burago e del Milan, che nei giorni scorsi ha ricevuto la sua prima chiamata in Nazionale Under-20, con la quale parteciperà al raduno in vista della seconda fase delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Annata da incorniciare

Nonostante l’emergenza sanitaria che ha di fatto bloccato l’intera stagione per diversi mesi, l’annata di Lorenzo è di quelle da incorniciare. Rientrato in autunno da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, il bomber buraghese non si è più fermato. Prima i gol a grappoli (9 in 6 partite) con la maglia della Primavera del Milan, poi l’esordio con i rossoneri nella semifinale di Coppia Italia contro la Juventus e infine il debutto anche in Serie A nei minuti finale del match contro il Bologna. Ora la chiamata in Nazionale Under-20, a proseguimento di un percorso che ha visto Lorenzo vestire la maglia azzurra di tutte le selezioni giovanili, dove ha sempre saputo mettere in mostra tutto il proprio talento.

Impegni… nordici

I ragazzi di mister Alberto Bollini sono attualmente impegnati nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Dopo aver superato brillantemente il primo girone, gli Azzurrini dovranno ora vedersela con i pari età di Islanda, Slovenia e Norvegia. Solo la prima del girone avrebbe accesso alle fasi finali della rassegna continentale in programma in Irlanda del Nord e suddiviso in due fasi: quella a gironi a novembre; la fase finale a marzo 2021. In Irlanda Lorenzo e compagni dovranno poi arrivare tra le prime 5 per ottenere il pass per i Mondiali Under 20, che dal 20 maggio al 12 giugno 2021 dovrebbero tenersi in Indonesia.

