Il sorriso di Omar si è spento a soli 46 anni

Oggi i funerali

Omar Vitali era originario di Agrate Brianza. Oggi i funerali a Pandino, dove si era trasferito da diversi anni.

Lo hanno trovato senza vita nella sua camera da letto stroncato, come riportano i colleghi di PrimaTreviglio.it, probabilmente da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Si è spento, così, a soli 46 anni il sorriso di Omar Vitali, originario di Agrate Brianza.

Si è spento il sorriso di Omar

Un uomo sensibile, sempre col sorriso pronto. Così lo dipingono quanti lo conoscevano, scossi da una perdita improvvisa e inaspettata. A ritrovarlo, ormai senza vita ai piedi del letto, sono stati i famigliari, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato inutile. Originario di Agrate, il 46enne si era trasferito da diversi anni a Pandino e lavorava nell'impresa di pulizie della sorella, anche lei residente in paese.

Il dolore della famiglia

"Il perno della famiglia", così lo hanno definito le sorelle a cui era molto legato. Era lui, infatti, a tenere unita la famiglia, il collante, nonostante negli ultimi tempi avesse dovuto affrontare un periodo di grande sofferenza per motivi legati alla vita privata. A ricordarlo anche la madre che ha raccontato come Omar avesse sempre "il sorriso sulle labbra", segno di un uomo dal cuore grande. Una generosità che Vitali aveva dimostrato anche durante l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia quando si era messo a disposizione della parrocchia per aiutare con i bambini e con la distribuzione dei pasti a domicilio.

I funerali si terranno oggi, 3 maggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pandino.