Il suo padrone muore, la cagnolina Zelda viene adottata dalle vicine di casa.

Quando l’hanno vista, sola e spaventata, rannicchiata nella cuccia la mattina in cui il suo padrone è stato trovato senza vita in casa, in via San Giuseppe a Meda, senza pensarci troppo hanno deciso: «La teniamo noi». E così Zelda, un Jack Russell Terrier di dieci anni, ora ha una nuova famiglia: ad accudirla e riempirla di coccole ci pensano le sorelle Linda e Rossella Galimberti, 28 e 25 anni.

Le vicine di casa di Ambrogio Ferrari, il 75enne rinvenuto morto nella casa in cui abitava da solo in via San Giuseppe, non appena hanno saputo quello che era successo hanno pensato anche a Zelda: «Era impaurita, spaesata, sicuramente aveva capito che il suo padrone non c’era più. Non volevamo che finisse in un canile, così abbiamo deciso di adottarla. Abbiamo sempre desiderato un cane, ma non ci siamo mai decise, forse perché non c’è mai stata l’occasione… Ma quando abbiamo visto Zelda non abbiamo avuto più dubbi».

