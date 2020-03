Il suono delle campane per tenere alto il morale dei fedeli. A Bellusco l’iniziativa di don Valerio Fratus a sostegno della comunità in un momento di grande difficoltà a causa del Coronavirus.

A dare l’annuncio è stata l’Amministrazione comunale con un post apparso sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bellusco.

“Un suono, squillante, di speranza, di voce che trasvola sulle case di Bellusco – si legge su Facebook – Da oggi le campane della nostra chiesa parrocchiale risuoneranno più a lungo, per alcuni minuti, per tre volte al giorno: alle 7, alle 12, alle 19. Un piccolo segno che scalda i cuori di una comunità nei momenti più difficili. Don Valerio, il parroco, ha pensato a questo gesto, accolto con piacere anche dall’Amministrazione comunale, perché ciascuno, nelle proprie case, possa sentire un suono che accomuna, che ricorda che siamo pur sempre, anzi ancor più in questi momenti, una comunità.

Il suono delle campane non è l’unica iniziativa presa da don Valerio Fratus come segno di vicinanza alla comunità belluschese.

“C’è un altro gesto di speranza che arriva oggi dal parroco: il Corpo Santo di Santa Gustina è da questa mattina visibile in chiesa, nella teca sotto l’altare: il capo reclinato di lato, gli occhi chiusi, il viso di bimba con le roselline tra i capelli. Da più di duecento anni il Corpo Santo di Santa Giustina è venerato dai cattolici di Bellusco, i fedeli sanno che la sua teca è in chiesa, sotto l’altare, ma viene esposta in occasioni speciali e particolari, perché grande è la devozione per la Santa, tante sono le persone che si rivolgono a lei nel corso dell’anno per chiedere conforto e aiuto. Conforto e aiuto che i fedeli in questa emergenza sanno di poter avere da casa, senza recarsi in chiesa”.