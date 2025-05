Il taglio non le piace e non vuole pagare il conto: scatta la lite e dal parrucchiere arrivano ambulanza e Carabinieri

Non è rimasta soddisfatta del taglio e della tinta e per questo non vuole pagare il conto: scoppia la lite con il parrucchiere e arrivano ambulanza e Carabinieri. E' successo nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio 2025, poco dopo le 11 in un salone di Lentate sul Seveso, in via Garibaldi.

Cliente non soddisfatta del taglio

In base a quanto ricostruito finora, una 66enne si è recata nel negozio di parrucchiere per rinnovare il suo look, ma qualcosa non è andato come doveva. Al termine del servizio, infatti, l'acconciatura non soddisfaceva le sue aspettative: il taglio e la tinta non corrispondevano, a suo dire, a quanto richiesto.

Non vuole pagare il conto, poi si accordano con il parrucchiere per uno sconto

Scontenta del risultato, si è quindi rifiutata di pagare il conto, ma dopo una trattativa si è accordata con il parrucchiere 37enne per uno sconto. Poi, per motivi ancora da chiarire, la 66enne avrebbe gettato a terra un oggetto, rompendolo.

Scoppia la lite

A seguito del suo gesto è scoppiata una lite con il professionista: i due si sarebbero strattonati.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Per evitare che la situazione degenerasse, sono stati allertati i Carabinieri e sul posto si è portata una pattuglia della Compagnia di Seregno.

La donna ha accusato un malore

I militari hanno riportato la situazione alla calma, ma la cliente, forse a causa della concitazione dei momenti precedenti, ha accusato un malore. In via Garibaldi è quindi sopraggiunta anche un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto, i cui sanitari hanno accompagnato la donna all'ospedale di Cantù in codice verde per accertamenti.

