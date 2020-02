Il teatro in ospedale: un giorno diverso per i pazienti del San Gerardo

Spettacolo teatrale al San Gerardo di Monza. Un’iniziativa volta ad allietare i tanti ospiti della struttura e ad avvicinare i cittadini all’ospedale stesso.

Il teatro in ospedale a Monza

L’iniziativa si terrà domenica 23 febbraio 2020 presso l’Auditorium Pogliani ed è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Ad organizzare lo spettacolo è l’Asst di Monza assieme alla struttura di Chirurgia Toracica dell’ospedale monzese, all’Associazione Medicuore e con la collaborazione di Avo.

Ingresso libero

Lo spettacolo – inizio ore 15, ingresso libero – dal titolo “El Campett del Signur” è diviso in tre atti e sarà recitato in dialetto milanese. A portarlo in scena sarà la Compagnia Teatrale San Pancrazio di Bovisio Masciago.

Luogo di cultura

L’idea alla base, oltre a quella di allietare gli ospiti della struttura e le loro famiglie, è di avvicinare i cittadini all’ospedale stesso, inteso non solo come luogo di cura ma anche di cultura.

Le eventuali offerte raccolte serviranno a potenziare le dotazioni delle sale chirurgiche del reperto di Chirurgia Toracica.