Il teologo di Lentate ha compiuto cent'anni

Cent’anni, un unico grande amore, due figli, tre libri: questa la vita in numeri del teologo Umberto Radice, che ieri, domenica 7 aprile 2024, ha tagliato l’invidiabile traguardo del secolo di vita.

Il teologo Umberto Radice ha compiuto cent'anni

Fede, apertura mentale, un vivido desiderio di approfondire, la convinzione di aver ricevuto una grazia da Dio: questa, se dal piano numerico si passa a quello delle parole, la vita di un uomo straordinario, che a cent’anni usa il computer e guida ancora e che fisicamente dimostra almeno vent’anni in meno, mentre mentalmente ha una lucidità e una memoria che il tempo non ha scalfito.

"Ho ricevuto un grande dono, la grazia di Dio"

«Non a caso mia cognata, con una metafora, mi ha definito Wundertier (un animale di prestigio)», ci ha detto con un sorriso dopo averci accolto nel suo studio di casa, anche se ci tiene a sottolineare che «sono un uomo comune, non ho niente di straordinario. Ho solo ricevuto un grande dono, la grazia di Dio».

Ieri la lectio magistralis in tedesco nell'oratorio di Santo Stefano

Ieri ha accolto i suoi parenti dalla Germania, coi quali ha festeggiato in un ristorante della zona, per poi accompagnarli nello scrigno di piazza San Vito, l'oratorio trecentesco di Santo Stefano, dove ha tenuto una lectio magistralis in tedesco, incantando i presenti.

