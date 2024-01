Il terribile rogo della "Planet Farms" ripreso da un drone VIDEO

Il terribile rogo della "Planet Farms" di Cavenago ripreso da un drone. Le impressionanti immagini dell'incendio divampato nella giornata di ieri, lunedì, all'interno della fattoria verticale.

Colonna di fumo visibile a km di distanza

Una colonna di fumo impressionante, visibile a chilometri di distanza. A rendere il tutto ancora più spaventoso è il video girato attraverso l'ausilio di un drone, che ieri mattina, lunedì, ha sorvolato la zona dell'incendio. Dalle immagini è possibile notare come le fiamme abbiano letteralmente "divorato" il tetto della "Planet Farms", l'azienda agricola verticale unica nel suo genere e all'avanguardia in tutta Europa. Una start-up nata solo pochi anni fa ma già in grado di macinare profitti da record. Un modello vincente, creato da Luca Travaglini e Daniele Benatoff e inaugurato nel 2021 dall’allora Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Le immagini riprese dal drone

Di seguito, le sconvolgenti immagini girate dal drone.