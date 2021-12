Il tetto a fuoco, intervengono i pompieri

I pompieri sono impegnati in un intervento a Seveso per lo spegnimento di un incendio sul tetto di una abitazione

Prende fuoco il tetto, arrivano i pompieri

L'allarme è scattato poco prima delle 19.30, a Seveso, in via Pareto. Qui, per cause ancora da accertare, è divampato un incendio sul tetto di una abitazione. Sul posto sono ben presto sopraggiunte un'autopompa dal distaccamento di Seregno e di Lissone, un'autoscala dal distaccamento di Desio e Carate e un'autobotte del distaccamento di Carate.. L'intervento iniziato alle 19.30 è ancora in corso