Il tetto di casa va a fuoco, i pompieri salvano una "famiglia" di chihuahua

Soccorsi

L'incendio è divampato in una villetta di via Adamello, a Carate Brianza. Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e "118"

Sono circa una decina i cagnolini di razza chihuahua portati in salvo dai pompieri questa mattina, giovedì 2 dicembre. Il tetto della "loro" casa, una villetta di via Adamello a Carate Brianza, dietro il ristorante "Al Burigiot", è andato a fuoco: fortunatamente né i due ragazzi che erano all'interno dell'abitazione, né i loro amici a quattro zampe sono rimasti feriti.

Tetto in fiamme in via Adamello

L'incendio, probabilmente, è scaturito dalla canna fumaria per poi propagarsi sul resto del tetto. In via Adamello - traversa a fondo chiuso di via Trento e Trieste - sono arrivati diversi mezzi di soccorso: i Vigili del fuoco con la scala, i Carabinieri della stazione cittadina e l'ambulanza del "118", quest'ultima attivata in via precauzionale. I pompieri hanno circoscritto le fiamme, procedendo poi con la rimozione della porzione di tegole bruciate.

Chihuahua in salvo

All'interno dell'abitazione di via Adamello c'erano i due figli dei proprietari che sono riusciti ad uscire di casa illesi, così come i loro dieci e più chihuahua, tutti portati in salvo dai Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso non sono ancora terminate.