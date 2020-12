Il titolare compie ottant’anni e salva il Natale dei dipendenti

Ha compiuto ottant’anni ed è stato lui a fare un regalo ai dipendenti, che col tempo sono diventati la sua seconda famiglia: invece di chiudere definitivamente la ditta che ha seguito con dedizione e passione per 36 anni l’ha ceduta ad altri imprenditori, «salvando» il Natale di trenta famiglie.

Giulio Botton ha salvato il Natale e il lavoro di trenta persone

E’ il bel gesto di Giulio Botton, fondatore e storico titolare della Sipro, ditta specializzata in sistemi di produzione, nata nel 1984 e dal 1992 con sede a Copreno. «L’ho venduta a malincuore, avrei voluto proseguire, ma bisogna fare i conti con l’età che avanza e mettere in conto che prima o poi la stanchezza si farà sentire. Ho tre figli, ma nessuno di loro se l’è sentita di prendere in mano le redini dell’attività, per cui per evitare che la ditta chiudesse ho cercato qualcuno che la rilevasse», ci ha confidato a cuore aperto Botton, che nonostante l’età ha ancora entusiasmo da vendere, è brillante e pieno di voglia di fare.

