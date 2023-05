Il truffatore dello specchietto non potrà entrare a Varedo per tre anni

Non potrà entrare nel Comune di Varedo per tre anni il 35enne italiano che si era reso responsabile di una truffa dello specchietto. A deciderlo, il Questore di Monza Marco Odorisio.

Truffatore dello specchietto via da Varedo

Dovrà restare lontano per tre anni da Varedo l'uomo, che risiede nel campo nomadi di via Negrotto a Milano, che è stato riconosciuto quale autore di una truffa con la tecnica dello specchietto.

A febbraio scorso, infatti, la Polizia Locale di Varedo aveva ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di truffa da parte di un soggetto che, a bordo di una Mini Cooper di colore scuro con lo specchietto lato guidatore danneggiato, fermava gli automobilisti simulando un sinistro tra i rispettivi veicoli.

In almeno un caso, l’uomo era riuscito a farsi consegnare 150 euro contanti per evitare il ricorso alle assicurazioni. Il truffatore è stato riconosciuto da una delle vittime e denunciato alla Procura di Monza.

Divieto d'accesso alla stazione

Un divieto di accesso alla Stazione di Seveso è stato invece emesso nei confronti di un 45enne italiano privo di una fissa dimora che, da tempo, in stato di ebbrezza alcoolica crea disagio e disturbo ai pendolari che da Seveso si recano in treno al lavoro. L’uomo, chiedendo l’elemosina in modo insistente e occupando gli spazi della stazione con i suoi effetti personali disturba le persone e causa degrado urbano.