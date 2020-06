Il Velate Rugby dice addio al dottor Livio Pucciarelli

E’ scomparso a 82 anni il dottor Livio Pucciarelli, per anni medico stimato che ha seguito le compagine dell’under del Velate rugby durante tornei e campionato.

L’ultimo saluto al dottor Livio Pucciarelli

Barzanò piange un medico stimato e apprezzato anche per il suo impegno nel sociale e in politica. E’ scomparso all’età di 82 anni il dottor Livio Pucciarelli, che lascia la moglie Antonietta, le figlie Enrica e Livia, i generi e le nipoti Anita e Greta. Il medico era una vera e propria istituzione in paese, dove era conosciuto sia per la sua professione, che per il suo impegno civico. Originario di Salerno, si era laureato in Medicina a Napoli conseguendo successivamente la specializzazione sia in Anestesiologia che in Ostetricia e ginecologia, oltre che l’abilitazione professionale in Odontoiatria.

Il trasferimento in Lombardia

Arrivò in Lombardia nel 1966, quando venne chiamato come anestesista all’ospedale di Sondrio, e l’anno successivo divenne primario del medesimo reparto nel presidio di Erba. In quegli stessi anni diventò anche medico di base nel distretto di Viganò, Sirtori, Cremella e Barzanò, paese quest’ultimo in cui ha sempre risieduto. Pucciarelli ha sempre voluto dedicare il proprio tempo e le proprie competenze alla comunità che lo aveva accolto con affetto: nel 2006 con il collega Franco Brivio aveva fondato l’associazione “Patch Amici di Cremella”, onlus che si affiancava all’Amministrazione nel settore socio-sanitario, con lo scopo di organizzare conferenze ed iniziative legate alla sanità sul territorio.

L’impegno politico

Sempre a Cremella era iniziato il suo impegno politico come consigliere di minoranza con la lista “Amare Cremella”; un percorso interrotto dopo due anni in seguito alla decisione di presentarsi come candidato sindaco a Barzanò con il gruppo “Lega Nord per la Padania”. La fascia tricolore andò però a Franca Colombo, mentre Pucciarelli fu impegnato con estrema serietà nel suo ruolo tra le fila dell’opposizione, dal 2006 al 2011, con il collega Mario Tosetti. Grande la sua vicinanza allo sport come medico che per anni ha seguito le compagini under del Velate rugby 1981.

