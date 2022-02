Il vento forte solleva la copertura della piscina comunale. Tanti interventi per alberi caduti

A Cesano Maderno

«A causa dei danni causati dal forte vento, tutte le attività in acqua sono sospese» l'avviso pubblicato in tarda mattinata da In-Sport all'ingresso del centro polifunzionale di via Po.

Pesanti danni a Cesano Maderno a causa del vento forte. Le raffiche hanno sollevato la copertura in policarbonato della piscina comunale.

Il vento forte solleva la copertura della piscina comunale

«A causa dei danni causati dal forte vento, tutte le attività in acqua sono sospese» l'avviso pubblicato in tarda mattinata da In-Sport all'ingresso del centro polifunzionale di via Po con piscina, palestra e sala corsi. Dalla sede centrale della società che ha in gestione l'impianto natatorio fanno sapere che, «speriamo di poter dare aggiornamenti nel più breve tempo possibile». Tutto dipenderà dai tempi dell'intervento di ripristino della copertura. Nessuna interruzione per la sala attrezzi e i corsi di fitness. «Ci scusiamo per la situazione, indipendente dalla nostra volontà» dicono da In-Sport.

I danni sul territorio

Le forti raffiche di vento hanno costretto i volontari della Protezione Civile all'intervento in più punti del territorio comunale e nella vicina Barlassina (dove un albero si è schiantato all’interno dei giardini dell'Istituto scolastico comprensivo di via Colombo ed è stato necessario mettere in sicurezza la zona).

Le tute gialle sono intervenute per un albero schiantato all’interno del Parco Collodi, quartiere Sacra Famiglia, per due grossi pini caduti nel parco tra via Lucania e Venaria Reale e per un semaforo danneggiato dal vento in via Rossini angolo via Battisti. E poi, ancora, al giardino comunale Angelo Gays di corso Roma per diversi rami spezzati. Transennata piazza Gaeta, a Cascina Gaeta, per la caduta al suolo di pezzi di lastre di eternit. Sul posto Polizia Locale e l’ufficio Tecnico comunale.

