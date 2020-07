Il vento si porta via i gazebo per i tamponi drive-in

Il vento si porta via i gazebo per i tamponi. Il violentissimo temporale abbattutosi sul Vimercatese nel primo pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio, non ha risparmiato nemmeno le tende allestite da qualche tempo davanti all’ospedale di Vimercate per sottoporre alcune categorie di utenti a tamponi drive-in per l’accertamento della presenza del Covid-19.

Tamponi senza scendere dall’auto

Si tratta di un paio di gazebo, andati completamente distrutti, allestiti dalla Protezione civile di Vimercate, sotto i quali in queste settimane sono stati effettuati centinaia di tamponi senza che gli utenti dovessero scendere dall’auto. Ora dovranno essere ripristinati.

