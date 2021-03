Da Lesmo a Sanremo sognando il Festival. Monica Bordino, 58 anni, si esibirà domani, mercoledì 3 marzo alle 14.30, alla Live Box di “Casa Sanremo”, il programma dedicato agli artisti emergenti.

Il viaggio di Monica: da Lesmo a Sanremo sognando il Festival

Il viaggio da Lesmo a Sanremo non è stato breve e neppure semplice, ma ora per lei potrebbero aprirsi le porte del successo. Sarà un’esperienza tanto bella quanto intensa per Monica Bordino, 58 anni e residente in frazione Gerno, invitata alla Live Box di «Casa Sanremo», il programma collegato al celebre Festival e dedicato agli artisti emergenti del panorama musicale. Una scena che la donna calca ormai da più di un decennio e che le ha permesso di togliersi qualche soddisfazione nel recente passato. Ora il grande passo, all’interno di quella che senza ombra di dubbio è la cornice più prestigiosa per chi nasce con la passione per il canto. Come Monica, a cui abbiamo chiesto di raccontarci la sua storia e il suo percorso.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE E L’INTERVISTA ALLA CANTANTE LESMESE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE DA MARTEDI’ 2 MARZO 2021