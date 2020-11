Il videomapping accende il Natale arcorese.

Nonostante il periodo critico per via dell’emergenza Covid, l’Amministrazione comunale di Arcore guidata da Rosalba Colombo ha voluto lanciare un segnale di speranza in vista delle imminenti festività natalizie.

E ha deciso di farlo con una novità assoluta che farà la gioia di grandi e piccini: la proiezione di videomapping sui luoghi simbolo della città.

Videomapping sugli edifici più importanti della città

“L’Amministrazione Comunale ha voluto progettare una illuminazione della città che possa essere reale condivisione dei luoghi che viviamo ogni giorno – ha spiegato l’assessore alla Cultura Paola Palma – Abbiamo pensato di proiettare su alcuni luoghi simbolo della vita cittadina immagini a sfondo natalizio attraverso il video mapping, per tutto il periodo delle festività. Illumineremo la scuola, la parrocchia, il palazzo comunale, la biblioteca, la piscina comunale, affinché i cittadini possano rivedere in questi luoghi la vita di ogni giorno che, malgrado il periodo, ci appartiene e ci sprona a credere nel futuro. Il periodo è critico ma insieme possiamo superare molti ostacoli. Piccoli segni di luce possono essere un aiuto a continuare con forza positiva”.

