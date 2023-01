Il Villaggio Giovi piange l'ex presidente dell'Associazione anziani. Vito Mercorillo aveva 79 anni, è stato anche consigliere comunale e presidente di circoscrizione

Il quartiere Villaggio Giovi di Limbiate perde un pezzo di storia. Addio a Vito Mercorillo, ex consigliere comunale ed ex presidente della Libera associazione anziani e pensionati del Villaggio Giovi. Aveva 79 anni. Mercorillo, per tutti Nino, con il suo impegno nel volontariato è stato per tanti anni un punto di riferimento per il quartiere. Originario di Ramacca, in provincia di Catania, dove era nato nel 1943, era arrivato a Limbiate da ragazzo.

E' stato anche consigliere comunale

Ha lavorato per molti anni alla Sacma di viale Dei Mille, intanto ha iniziato il suo impegno in politica, diventando anche consigliere comunale. Nella sua vita ha sempre portato avanti valori e ideali ispirati alla sinistra. E’ stato anche presidente della circoscrizione Villaggio Giovi, poi consulta di quartiere e dal 2002, per più di dieci anni volontario nell’associazione anziani che ha sede in piazza Aldo Moro, prima come segretario e poi come presidente, fino al 2013. In questo lasso di tempo ha dato anche una mano alla sezione Auser e all'associazione Giovi '95 che si trovano proprio nello stesso stabile del centro civico.

Organizzatore di tante iniziative

Durante il suo mandato ha organizzato tante iniziative per favorire l’aggregazione ma soprattutto l’inclusione sociale delle persone. Tra le manifestazioni più partecipate spiccano la Festa dell’anziano, le serate danzanti all’anfiteatro e nel salone del centro civico, le assemblee annuali, le cene sociali, i soggiorni al mare e le gite. Ma Mercorillo nel suo impegno civico e di volontario si è sempre dimostrato attento al sociale e alla cultura organizzando incontri su temi d’attualità e spettacoli teatrali.

L'impegno nelle altre associazioni

"L'associazione anziani del Villaggio Giovi intende aiutare tutte le persone che vivono il disagio di uscire di casa. Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per le fasce deboli e vogliamo strappare queste persone alla solitudine" aveva detto in un’intervista del 2012. Lasciata l’associazione pensionati, Mercorillo ha continuato a darsi da fare nell’associazionismo locale entrando nel direttivo della Pro Loco Limbiate e poi del corpo musicale Corinna Bruni. Le esequie di Vito Mercorillo saranno celebrate sabato 7 gennaio alle 14 in chiesa Sacro Cuore di via Tito Speri.