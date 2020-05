Il volto delle infermiere immortalato da due artiste vimercatesi. Le opere sono state donate all’Ospedale di Vimercate.

Il volto delle infermiere immortalato da due artiste vimercatesi

Mai come in questo periodo storico abbiamo imparato quanto sia fondamentale il lavoro di medici e infermieri, in prima linea da oltre due mesi contro l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e non ancora terminata.

E proprio per omaggiarli ancora una volta di quanto fatto, dell’impegno, della professionalità e della passione con cui hanno svolto la loro missione due artiste vimercatesi hanno omaggiato l’Ospedale di due quadri, due opere graditissime e apprezzatissime.

Sono Giovanna Camagni, il cui quadro è stato già esposto presso l’area della Pediatria, e Majlinda Lopa. Quest’ultima, manifestando il suo proposito al Direttore Generale dell’ASST Nunzio Del Sorbo, ha scritto:

“Spinta dalla situazione creatasi in questo periodo della grande pandemia che stiamo attraversando, avrei piacere di donare alla vostra struttura ospedaliera una mia opera d’arte dedicata a tutti gli operatori sanitari che in questo difficile periodo si sono trovati in prima linea. Ho voluto usare la mia arte nel ringraziarli per la loro grande missione, devozione ed umanità che hanno mostrato”.

Installazione al San Gerardo

Solo pochi giorni fa, il 4 maggio per la precisione, un altro artista, Roberto Spadea, ha donato all’Ospedale di Monza una installazione come omaggio all’impegno dei sanitari in prima linea. GUARDA QUI LE FOTO

TORNA ALLA HOME