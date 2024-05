Nella giornata di sabato, alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Seregno è pervenuta la segnalazione della presenza, nell’area di via Solferino e via Bottego, di un furgone carico di rifiuti vari. La segnalazione è stata raccolta con particolare attenzione perché l’area è bersaglio di varie attività di abbandono di rifiuti, abbandoni che fanno presupporre attività abusive di “svuotacantine”.

Illecito trasporto di rifiuti: sequestato un furgone

La pattuglia di turno giungeva in zona e rilevava la presenza del furgone, che trasportava un carico importante di elementi di mobilio, serramenti ed altri oggetti di arredo.

Il proprietario del veicolo non è stato in grado di riferire agli agenti la provenienza dei rifiuti e ha assicurato che il lunedì successivo avrebbe provveduto allo smaltimento regolare. Negli accertamenti successivi gli agenti hanno appurato che il soggetto - cittadino italiano residente in un Comune del circondario - non risultava titolare di alcuna attività che autorizza la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e quindi gli hanno contestato l’illecito trasporto, procedendo al sequestro del veicolo con il relativo carico ed al deferimento del soggetto all’Autorità Giudiziaria, per le violazioni del Testo Unico Ambientale.

Gli altri controlli

Nei giorni precedenti, un controllo analogo in altro luogo della città ha permesso di appurare come altro soggetto stesse effettuando un trasporto di rifiuti non pericolosi senza compilare l’apposito Formulario dei Rifiuti. In questo caso, però, era possibile rintracciare l’origine dei rifiuti e definire per loro una destinazione lecita. Al soggetto veniva quindi contestata la mancanza dell’apposita documentazione, per una sanzione amministrativa di 3200 euro.