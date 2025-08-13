Imbrattamenti al Parco sulle Nuvole, scritte ripulite due volte in pochi giorni

Vandali in azione

Rovinate le pareti dedicate ai bambini, spesi soldi pubblici per ripristinare i danneggiamenti.

Imbrattati i muri nell’area giochi del Parco sulle Nuvole, a Desio.

Scritte sui muri nel parco a disposizione dei più piccoli

Per due volte in una settimana la Gsd (Gestione Servizi Desio), la società che si occupa dei cimiteri e della manutenzione, è intervenuta per cancellare le scritte con cui i teppisti hanno riempito le pareti messe a disposizione dei più piccoli nel parco giochi inclusivo che si trova nell’area verde limitrofa al cimitero vecchio e all'Ufficio postale, inaugurato alcuni anni fa. Non è la prima volta che succede, e in più occasioni è stata richiamata l’attenzione dell’Amministrazione comunale cittadina per poter tutelare gli spazi che erano stati pensati e progettati in collaborazione con le stesse mamme.

Periodicamente l'area finisce nel mirino dei vandali

Sono anni che il Parco sulle Nuvole, lo spazio dedicato ai bambini viene preso di mira, anche con scritte volgari e parolacce. Il problema non è di oggi, ma è da poco dopo l’inaugurazione che, periodicamente, l’area verde finisce per essere preda di compagnie senza rispetto. Non tanto tempo fa ignoti hanno anche rotto il muro e fatto dei buchi. E ogni volta per ripristinare i danni vengono spesi soldi pubblici, con una ricaduta sulle tasche dei cittadini.

Gli addetti alla manutenzione chiamati per due giorni consecutivi

Nei giorni scorsi l’ennesimo episodio di vandalismo, con imbrattamenti che hanno rovinato le pareti a disposizione dei bambini. Gli addetti per la manutenzione di Gsd sono intervenuti una prima volta, per poi essere chiamati nuovamente il giorno dopo, visto che il muro è stato sporcato per l’ennesima volta.