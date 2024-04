Sono stati rintracciati e indentificati i tre soggetti sorpresi nei giorni scorsi a imbrattare di graffiti gli edifici prospicienti piazza Marconi a Vimercate.

Imbrattano i muri a Vimercate: identificati e denunciati

Si tratta di un 24enne rumeno residente a Carnate, un 31enne brasiliano residente a Carnate e una 18enne brasiliana, residente a Ornago. Tutti sono stati deferiti per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

I Carabinieri sono intervenuti in piazza Marconi a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di alcune persone che stavano imbrattando gli edifici prospicienti alla piazza, e sono successivamente riusciti a identificare i tre soggetti. Tutti e tre erano ancora in possesso della bomboletta di vernice spray utilizzata per sporcare i muri, che è stata sottoposta a sequestro.