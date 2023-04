Imbrattano il muro di una ditta a Meda, beccati tre 15enni

«E’ stata una bravata». Così si sarebbero giustificati i tre ragazzi responsabili degli imbrattamenti in via General Cantore, a Meda, su uno dei muri di proprietà di una nota azienda di arredamento.

Imbrattano il muro di una ditta

Gli atti vandalici risalgono al venerdì di Pasqua, ma solo nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale hanno terminato gli accertamenti del caso. Intorno alle 23 del 7 aprile alla pattuglia del comando medese, impegnata in un controllo serale, era giunta una segnalazione da parte di un cittadino che riferiva di aver notato alcuni ragazzi armeggiare delle bombolette spray e realizzare delle scritte, una nera e una rossa, sul muro della ditta in via General Cantore, traversa di via Cadorna.

Beccati in piazza della chiesa

Immediatamente gli agenti si sono portati sul posto, dove però dei presunti responsabili non c’era già più traccia. I vigili si sono messi alla ricerca degli autori, individuando in piazza della chiesa tre giovanissimi che corrispondevano alla descrizione fornita dal medese che li aveva contattati poco prima. Alla vista della pattuglia i ragazzi, tre 15enni residenti in città, si sono dati alla fuga mettendosi a correre, ma sono stati tempestivamente fermati.

Ora dovranno ripulire

I tre, inchiodati alle loro responsabilità, hanno ammesso di aver imbrattato il muro, ma hanno cercato di giustificarsi sostenendo che era stata solo una bravata. Gli agenti, oltre a informare il responsabile della ditta di quanto accaduto, hanno contattato i genitori dei ragazzi, che si sono detti dispiaciuti per l’accaduto e hanno promesso che si impegneranno a ripulire il tutto. Nei confronti dei tre minori, al momento, non è stato preso alcun provvedimento, anche se la ditta, se volesse, potrebbe procedere a querelarli. Dovranno comunque impegnarsi a eliminare le scritte.