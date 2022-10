Imbrattato il muro del teatro Don Pedretti di Cesano Maderno

I volontari che sabato avevano pulito e tinteggiato il muro d’ingresso del teatro Don Virginio Pedretti a Molinello, ieri mattina, domenica 2 ottobre, lo hanno trovato imbrattato di scritte e disegni.

Montano la rabbia e l’amarezza: "Basta, non si può andare avanti così, non ce la facciamo più - lo sfogo dei volontari - Siamo stanchi. E’ demoralizzante". I volontari che gestiscono la sala parrocchiale di via Molino Arese, a due passi dalla chiesa di San Pio X, sono esasperati dalle comitive che si ritrovano davanti al Don Pedretti. Le scritte, vergate con bomboletta spray nera, sono comparse su muro, pilastri e marmo. "Evidentemente è un dispetto – lamentano i volontari – Sabato mattina ci hanno visto darci da fare per pulire e tinteggiare l’ingresso di fresco, coprendo le vecchie scritte, e la sera ci hanno voluto fare un regalo. Questa è mancanza di rispetto".

"Tutte le mattine raccogliamo immondizia"

La piazza di Molinello su cui si affacciano il teatro e la chiesa parrocchiale è abituale ritrovo di gruppi di giovani e giovanissimi. "Tutte le mattine raccogliamo immondizia, avanzi di cibo e bottiglie di vetro che qualcuno butta sulle scalinate e sulla piazza nonostante ci sia un cestino per i rifiuti. Spesso con l’idropulitrice dobbiamo anche cancellare macchie di urina. Puliamo sempre, perché il teatro ci sta a cuore, ma a tutto c’è un limite. Il vicinato non sa più cosa fare: chi ha ripreso i fracassoni è stato minacciato".