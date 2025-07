Situazione insostenibile

Nella stessa settimana due interventi dei Carabinieri in via Filippo da Desio, la denuncia di Alberti: «Inaccettabile, hanno distrutto tutto»

In cinque hanno occupato abusivamente una casa disabitata in via Filippo da Desio. Disperata la proprietaria, perché, nonostante l’intervento delle Forze dell’ordine, sta vivendo un vero e proprio incubo. Le prime incursioni risalgono a qualche tempo fa.

Immobile occupato da cinque abusivi, un vero e proprio incubo per la proprietaria

A prendere possesso dell’immobile a Desio sarebbero stati quattro uomini sulla trentina, di origine nordafricana, e una donna, pare italiana, questo almeno quanto emerso dalle testimonianze di chi vive in zona. Per due nella stessa settimana i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire e, in un caso, hanno identificato uno degli uomini. Una intrusione di cui si sono resi conto anche gli stessi vicini. Tra questi c’è anche Alessio Alberti, candidato sindaco alle ultime elezioni Comunali, e membro del Comitato di quartiere, che sta seguendo la situazione da vicino, un illecito che si sta prolungando ormai da parecchio tempo.

«E’ incredibile e intollerabile quello che sta succedendo – afferma Alberti, che è in contatto continuamente con la proprietaria – Dalla ricostruzione fatta sembra che i cinque arrivino dalla zona della stazione, e poi scavalcano per introdursi nell’edificio. Io stesso li ho visti. Da quel che mi ha detto la padrona di casa si sono accampati all’interno. Ci sono escrementi dovunque, i mobili rovesciati, hanno distrutto tutto. Nel tempo hanno spaccato i sanitari, rotto i sigilli dell’acqua e tentato di allacciarsi alla corrente. A quanto ne so hanno fatto più e più volte irruzione. Non è chiaro se siano sempre gli stessi i responsabili di queste scorribande, che hanno messo a soqquadro la casa. Hanno persino sfondato la porta blindata e sono riusciti a smurare anche le finestre».

Nei giorni scorsi la proprietaria, quando si è accorta della presenza degli abusivi, ha chiamato i Carabinieri, e, oltre a lei, lo hanno fatto anche i vicini, ma una prima volta gli uomini dell’Arma sono arrivati troppo tardi, tanto che i cinque hanno fatto in tempo a scappare. La sera successiva la situazione si è ripetuta e questa volta i militari, quando sono intervenuti per la seconda volta nella stessa settimana, sono riusciti a fermare uno degli uomini e lo hanno portato in caserma.

«Non si sa come sia andata a finire, se sia stato identificato e poi rilasciato – afferma Alberti - L’occupazione illecita di immobili è sicuramente inaccettabile. Di situazioni così in città presumo che ce ne siano anche altre visto che sono centinaia gli alloggi sfitti. A questo punto chiedo perciò l’attenzione del neoassessore alla Sicurezza, Fabio Arosio, e della nuova Giunta rispetto al fatto che ci sono situazioni in cui persone provenienti da fuori Desio arrivano e occupano degli immobili. Sarebbe opportuno capire in quale modo sono in grado di intervenire per garantire che gli edifici privati non subiscano visite sgradite da parte di delinquenti, ma vorrei anche capire se ci sono degli strumenti efficaci per punire chi commette atti illeciti simili e scoraggiare azioni di questo tipo».

Una richiesta che la stessa proprietaria condivide, nella speranza di trovare un aiuto e un sostegno dalle istituzioni per riuscire a «liberare» finalmente una volta per tutte la casa di sua proprietà.