Impenna e cade dalla bici, 16enne in gravi condizioni

Stava andando su e giù in via Elisabetta Borromeo con la sua mountain bike quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è rovinato a terra.

Sedicenne impenna e cade dalla bici

Un 16enne di Cesano Maderno è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo la rocambolesca caduta dalla sua bicicletta. E' successo alle 18.10 di oggi, venerdì 20 dicembre. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo: alcuni testimoni lo avrebbero visto percorrere avanti e indietro il senso unico di via Elisabetta Borromeo e impennare con la sua bicicletta. Nel cadere a terra, si sarebbe infilzato un manubrio nella coscia.

Gravi ferite a una gamba

Nella caduta accidentale il 16enne ha riportato gravi ferite a una gamba e ha perso parecchio sangue. L'allarme è stato lanciato da un'automobilista di passaggio e da alcuni residenti. Sul posto, in codice rosso, un'automedica e un'ambulanza. In un terreno della vicina via Mariani, al confine con Seveso, è atterrato anche l'elisoccorso.

Il trasporto all'ospedale San Gerardo di Monza

Dopo le prime cure sul posto il 16enne è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. La Polizia Locale di Cesano Maderno, intervenuta per i rilievi, è al lavoro per riscostruire l'accaduto. Stando alle prime informazioni la caduta sarebbe stata ripresa da una videocamera di sicurezza di un'abitazione privata.