Imprenditore rapinato davanti a casa

A Seregno un imprenditore è stato rapinato mentre rientrava nella sua casa di Santa Valeria. Un uomo armato di coltello lo ha aggredito per sottrargli la catenina e il portafogli, che conteneva 50 euro.

Imprenditore rapinato a Santa Valeria

Grave episodio mercoledì 18 marzo, verso le 20.30, in zona Santa Valeria. Un imprenditore 44enne, mentre rientrava dal lavoro, è stato aggredito davanti al portone del condominio dove risiede con la famiglia. Gli si è avvicinata una ragazza, chiedendogli di aiutarla perché si era persa e non riusciva a trovare la strada per raggiungere Desio. Mentre l’uomo cercava di darle delle indicazioni, è sopraggiunto un bandito che lo ha aggredito da dietro per rubargli il portafogli e la catenina d’oro che aveva al collo.

Il bandito armato di coltello

Il 44enne ha cercato di difendersi, ma la ragazza gli ha spruzzato in faccia e negli occhi uno spray urticante. Alle urla dell’uomo sono accorsi alcuni vicini di casa e i due malfattori sono stati costretti a fuggire. Non si esclude che ci fosse un terzo complice in auto. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Pio XI di Desio. I medici hanno riscontrato che si trattava di uno spray al peperoncino illegale, molto pericoloso. Di dieci giorni la prognosi per l’irritazione agli occhi, in attesa della visita dell’oculista.

L’appello per trovare testimoni

Sul posto sono accorsi i Carabinieri per ricostruire la rapina, avvenuta in prima serata e in una zona molto frequentata della città. Al momento dell’aggressione, però, in strada non transitava nessuno. La famiglia della vittima, dopo la denuncia in caserma, lancia un appello per trovare eventuali testimoni che possano fornire qualche informazione utile allo sviluppo delle indagini dell’Arma locale.

La notizia completa sulla prossima edizione del Giornale di Seregno, in edicola da martedì 24 marzo e in digital edition.