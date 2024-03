In ansia per la scomparsa di un 17enne

Sono ore di grande apprensione per i familiari di Edoardo Galli, il 17enne di Colico che giovedì mattina della scorsa settimana si è allontanato da casa.

Un incubo che stanno vivendo anche i nonni, originari di Sovico: Franco è stato impegnato politicamente come vicesindaco della lista «Uniti per Sovico» ed è tuttora molto attivo nel sociale, come presidente dell’Associazione Volontari Sovico.

Massima attenzione, dunque, anche nella provincia di Monza e Brianza. A coordinare le operazioni e al contempo a lanciare l'appello è stata venerdì mattina la Prefettura di Lecco, che ha diffuso anche la foto e la descrizione di Edoardo, alto circa 180 centimetri, di corporatura normale, con capelli e occhi chiari.

Al momento della scomparsa indossava un giubbetto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas.

Giovedì, come ogni mattina, Edoardo è uscito di casa per andare a scuola, a Morbegno, dove frequenta il liceo Nervi, ma non è mai entrato in classe e non è nemmeno ritornato a casa.

Non essendo rientrato all’orario previsto, il padre ha cominciato a chiamarlo ma il suo cellulare risultava già spento.

Secondo le prime informazioni, il 17enne sarebbe stato avvistato alla stazione di Morbegno intento a prendere un treno forse diretto verso Milano, ma da lì in poi si è persa ogni traccia.

Più trascorre il tempo, più l'apprensione aumenta: la famiglia, disperata, che fino al 2009 abitava in paese, ha lanciato un appello urgente nella speranza di rintracciare il 17enne:

«Torna, che ti stiamo aspettando tutti – il messaggio dei genitori tramite i social e il sito della nota trasmissione Chi l'ha visto? - Vieni subito, ovunque tu sia. Ti stiamo aspettando tutti, siamo tutti preoccupati. I nonni, non hai idea di come stanno in questo momento. Ti preghiamo, torna. Tutti ti vogliamo bene, per favore torna. Cucciolo, ti aspettiamo a braccia aperte».

Un appello rilanciato anche dal sindaco di Colico, Monica Gilardi:

«Conosco Edoardo in quanto membro del Corpo Musicale di Villatico. Esprimo la più grande vicinanza alla famiglia e spero si arrivi il prima possibile a trovarlo e che torni a casa sano e salvo».

Proseguono intanto le ricerche e le indagini dei Carabinieri per cercare di stabilire almeno quale direzione abbia preso ed eventualmente con chi. C’è dunque grande preoccupazione per quello che, dalle autorità, viene definito «allontanamento volontario».

Si invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo di darne pronta comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Colico al numero 0341-940106. Ogni indicazione può essere utile al ritrovamento.

(nella foto di copertina il 17enne scomparso e accanto i suoi genitori)