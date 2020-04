In arrivo dotazione di mascherine a Vimercate. Il Comune: nelle prossime ore saranno diramate tutte le informazioni su come saranno consegnate ai cittadini.

E’in arrivo nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile 2020, la dotazione delle mascherine previste per il Comune di Vimercate e che sarà recapitata dalla Protezione Civile provinciale alla protezione civile comunale

Nell’attesa è già in corso una riunione per definire in che modo saranno consegnate ai cittadini e con quali criteri.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a consultare il sito comunale dove saranno diramate tutte le informazioni. Fino a quando non ci saranno informazioni dettagliate i cittadini e a non recarvi in Comune o in altre sede perchè le mascherine non sono ancora disponibili.

