In arrivo l’elisoccorso per una caduta

L’elisoccorso si è alzato in volo da Milano e sta raggiungendo Triuggio dove si è verificata una rovinosa caduta da bici

Aggiornamento delle 11.45

Il ferito è un uomo di 67 anni cui i soccorritori stanno prestando le prime cure direttamente sul posto. Le sue condizioni non sono gravi, ma deve ancora essere trasportato in ospedale

L’incidente e l’elisoccorso

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 11 a Triuggio, in via don Meroni. Secondo le prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza la rovinosa caduta da bici ha riguardato una sola persona e sul posto sono in arrivo un’ambulanza e, appunto, l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza. La missione è ancora in corso

Seguono aggiornamenti

