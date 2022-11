In auto a fari spenti: passeggero trovato con cocaina nei pantaloni. E' accaduto nella notte di oggi, tra sabato 12 e domenica 13 novembre 2022, a Cesano Maderno.

Fermato perché in auto a fari spenti

A bordo dell'auto, una Clio che viaggiava a luci spente, c'erano due 26enni del posto che, per loro sfortuna hanno incrociato una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Desio in servizio di pattugliamento notturno che li hanno fermati e sottoposti a un controllo.

Cocaina nei pantaloni

Controllo dal quale è emerso come uno dei due avesse nascosto dosi di cocaina nei pantaloni. Successivamente le perquisizioni sono proseguite all’interno di un appartamento utilizzato dal 26enne dove sono stati trovati ulteriori 13 grammi di analoga sostanza, un bilancino, nonché del materiale per il confezionamento.

Sequestrata somma di denaro

Rinvenuta e sequestrata anche una cospicua somma contante, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il 26enne aveva precedenti

Il 26enne, con precedenti per reati contro la persona, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio su disposizione della Procura di Monza, mentre il conducente è stato multato per le violazioni al Codice della strada.