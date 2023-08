Viaggiava in auto con oltre due etti di cocaina nascosti in un borsello. Per questo, nella serata di ieri, mercoledì 23 agosto 2023, i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato un 30enne residente in città.

In auto con due etti di cocaina: arrestato

L’uomo è stato intercettato e fermato da una pattuglia durante un controllo della circolazione. Il suo atteggiamento ha attirato l'attenzione dei militari che hanno deciso di approfondire il controllo. E' così che i Carabinieri hanno scoperto i due etti di cocaina in un borsello occultato. La perquisizione è continuata a casa, dove i Carabinieri hanno recuperato diverso materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. Materiale che è stato sequestrato dai militari.

La convalida dell'arresto

L’uomo, classe 1993, noto alle Forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Questa mattina, in Tribunale a Monza, nel corso dell’udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato e per il 30enne è stata disposta la misura cautelare del carcere.