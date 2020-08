Viaggiava in auto con la droga in tasca e a tradirlo è stato il suo nervosismo durante il controllo dei Carabinieri

La droga in tasca

Lunedì sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile erano in servizio lungo la Sp2, nel territorio di Bellusco nell’ambito dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Durante un controllo alla circolazione stradale l’attenzione dei militari è stata catturata da un’autovettura che procedeva con fare incerto, rallentando poi alla vista della pattuglia. Hanno fermato il veicolo e durante il controllo dei documenti il conducente continuava a mostrarsi particolarmente nervoso: atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. Una intuizione azzeccata. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, infatti, sono state recuperati 20 grammi di marijuana suddivisa in due involucri per essere ceduti. Il conducente, S. L. 28 anni residente ad Agrate Brianza, è stato denunciato in stato di libertà perché responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio

