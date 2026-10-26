Fermati tre cittadini nordafricani, il conducente - scopertosi irregolare sul territorio nazionale - è stato denunciato anche per guida senza patente e per lui è scattata la procedura d'espulsione

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Sono stati notati in auto con fare sospetto a Bellusco e, al tentativo di fermo, hanno invece accelerato lanciando un involucro fuori dal finestrino. Purtroppo per loro sono stati raggiunti dai Carabinieri della Compagnia di Vimercate che, recuperato l’involucro contenente 4,5 grammi di cocaina, li hanno così denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti.

Si tratta di tre cittadini nordafricani: un 27enne di origini libiche residente a Canonica d’Adda e due cittadini del Marocco, un 40enne residente a Olginate e un 28enne residente a Verdello, tutti e tre ritenuti responsabile del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente.

L’intervento dei Carabinieri

Il controllo è scattato mercoledì 14 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio da parte dei militari a Bellusco. I Carabinieri hanno notato un’autovettura sospetta con tre persone a bordo e hanno deciso di procedere alle verifiche. Alla vista della pattuglia, il veicolo ha accelerato la marcia e gli occupanti hanno lanciato un involucro dal finestrino.

La manovra non è sfuggita ai Carabinieri che, dopo un breve inseguimento, hanno fermato il mezzo e recuperato l’oggetto: all’interno sono stati rinvenuti 4,5 grammi di cocaina, già suddivisi in 6 dosi, sottoposti a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso degli accertamenti, la posizione del conducente — il 28enne — si è ulteriormente aggravata: il giovane è stato infatti denunciato anche per violazioni al Codice della Strada, essendo stato sorpreso alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope.

Avviate le procedure di rimpatrio per il conducente

Al termine delle operazioni di identificazione, il 28enne è risultato inoltre irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un ordine di espulsione; nei suoi confronti sono state quindi avviate le procedure di rimpatrio nel Paese d’origine.