In Brianza contagi Covid poco sopra i 400, per la precisione 403. Un centinaio meno rispetto alla giornata di ieri, cala il tasso di positività in Lombardia e in Italia.

Come in Brianza, anche in Lombardia i contagi calano rispetto a ieri, venerdì 26 febbraio. Quelli registrati oggi in regione sono stati +4.191 (ieri +4.557) con 45.865 tamponi. Il tasso di positività scende leggermente al 9,14% (ieri 9,7%). 49 i decessi in regione registrati oggi, contro i 48 di ieri. In lieve aumento i ricoveri.

Come accennato la situazione in Brianza ha visto 403 nuovi contagi contro i 505 di ieri, ricordiamo che da inizio pandemia nella nostra Provincia hanno perso la vita a causa del Covid oltre duemila persone (2.014 alla data di oggi, sabato 27 febbraio), 1.780 delle quali nel 2020. I contagi totali oggi hanno superato quota 57mila: 57.018. Ricordiamo che in questa cifra sono comprese sia le persone attualmente malate che quelle guarite e quanti purtroppo ci hanno lasciato.

La situazione in Italia

Sono 18.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, meno di ieri quando i positivi erano stati 20.499. Sono invece in aumento i decessi: 280 rispetto ai 253 di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 323.047, il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al 6,3% di ieri.

A livello nazionale i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +80 (ieri +35), per un totale di 18.372 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +22 (ieri +26), portando il totale dei malati più gravi a 2.216.