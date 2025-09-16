Ne giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Meda e della Compagnia di Seregno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne residente a Meda, irreperibile da tempo in quel centro, per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa aveva hashish, cocaina e marijuana, arrestato

Nel dettaglio i Carabinieri hanno individuato il 41enne, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Dopo averlo fermato i militari hanno proceduto a perquisire l’abitazione, un monolocale situato a Seveso.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 390 grammi di hashish, 137 grammi di cocaina e 76 grammi di marijuana, suddivisi in vari involucri, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un telefono cellulare e una somma in contanti pari a 30 euro. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, imputato in un altro procedimento per cui era sottoposto a messa alla prova, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Meda in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Monza.