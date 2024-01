In casa aveva mezzo chilo di cocaina, arrestato straniero residente a Vimercate

Addosso aveva 8 dosi di cocaina, a casa quasi mezzo chilo. In manette un 26enne residente a Vimercate.

Il fermo a Sesto San Giovanni

Lunedi scorso, 29 gennaio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato in viale Valtellina a Sesto San Giovanni un’autovettura con a bordo un cittadino straniero.

Insospettiti dal suo comportamento, l’hanno seguito fin quando non ha parcheggiato in via Asiago, sempre a Sesto, per poi restare in auto come se attendesse l’arrivo di qualcuno. I poliziotti sono intervenuti sorprendendo l’uomo che, con un disperato tentativo, ha cercato di liberarsi di alcune dosi di cocaina dalla sua tasca del giubbotto. Identificato, il 26enne è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina termosaldate e pronte per la vendita per un totale di 3,65 grammi e 260 euro in contanti in banconote di diverso taglio.

La perquisizione nella casa di Vimercate

Dopo aver tentato anche di depistare gli agenti riferendo di abitare in un altro paese in provincia di Monza e Brianza, i poliziotti sono risaliti alla sua residenza, a Vimercate in via Pellizzari. Qui si sono subito recati per effettuare una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo.

Quasi mezzo chilo di coca e 9mila euro in contanti

Nascosti in un armadio della camera da letto, gli agenti hanno scovato e sequestrato due "sassi" di cocaina non tagliata dal peso totale di 464 grammi e per un valore di mercato di circa 60mila euro, due bilancini di precisione e diverso denaro contante per un totale di oltre 9mila euro.