In casa aveva una serra per coltivare la marijuana

In casa aveva una piccola serra per coltivare la marijuana. Questa la scoperta fatta nel fine settimana scorso a Vimercate dai carabinieri della Compagnia di Vimercate impegnati in una serie di controlli per arginare la movida e contro le attività illecite, con la collaborazione della Polizia locale.

Una serra con la marijuana in casa

Durante la serata i militari hanno anche raggiunto un'abitazione del centro di Vimercate per procedere a una perquisizione. Qui era stato segnalato un via vai di persone poi dirette verso i luoghi di aggregazione. All’interno dell'abitazione è stata trovata una piccola serra per la coltivazione di marjuana. In totale sono state rinvenute 3 piantine di marijuana, 7 grammi di hascisc, 2 bilancini di precisione e attrezzatura per la coltivazione. Il 32nne residente è stato denunciato in stato di libertà.

I controlli nei luoghi della movida

Nella stessa serata un totale di 18 uomini e donne in uniforme, hanno effettuato nuovi controlli, per cercare di dissuadere i giovani con una presenza statica delle Forze dell’Ordine. Particolare attenzione nell’area di largo Europa, piazza Marconi e via Milano. Tale attività rientra nel piano di coordinamento della Prefettura e disposta dal Comando Provinciale Carabinieri.

Nell’ambito del servizio, proseguito sino a tarda notte, sono stati svolti vari posti di controllo nelle principali arterie stradali nonché nelle aree limitrofe i luoghi di aggregazione, controllando 74 veicoli e 140 persone. Sottoposti all’accertamento alcoltest 14 automobilisti, risultando solo un 56enne con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non a 0,8 g/l, a carico del quale è stata contestata la violazione di cui all’art. 186 c. 2 lett. a del cds (guida in stato di ebbrezza), e relativo ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Segnalato un 22enne alla Prefettura di Monza e della Brianza, per la violazione art. 75 D.P.R. 309/90 “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”, poiché, trovato in possesso di 1 grammo di hascisc.

Sono state controllate anche 4 attività commerciali di cui 1 sanzionata ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S. (intrattenimento musicale privo di autorizzazione).