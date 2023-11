In casa sette serre di marijuana: arrestati padre, madre e figlio

Nell'appartamento aveva ricavato ben sette serre per una piantagione particolare: di marijuana

La marijuana nelle serre

La scoperta dei Carabinieri della Stazione di Varedo è stata fatta venerdì sera a seguito del blitz in un appartamento di una palazzina popolare di Bovisio Masciago. All'interno i militari hanno rinvenuto e sequestrato sette serre posizionate in tre distinte stanze dove all’interno erano presenti 50 piante di erba, 1,3 chili di marijuana già chiusa in pacchi termosaldati, due panetti di hashish, lampade a led e alogene, temporizzatori, fertilizzante, tubi di areazione, misuratori di temperatura, cinque convertitori di energia elettrica, un manuale sulla coltivazione della cannabis, 10 mila euro in contanti. Una vera e propria piantagione, il cui odore non è passato inosservato in tutto lo stabile.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tutta la famiglia: il figlio di 30 anni, la madre e il padre, rispettivamente di 60 e 53 anni.