In centinaia in piazza con i bimbi per urlare: "Pace"

Agrate Brianza

Tante famiglie alla manifestazione organizzata dal Comune.

Erano centinaia in piazza. Tante famiglie, adulti e bambini, per chiedere di fermare una guerra assurda, per urlare la voglia di Pace.

Era piena ieri pomeriggio, venerdì 4 marzo, piazza San Paolo, davanti al Municipio di Agrate, dove si è tenuta una delle tante manifestazioni organizzate in Brianza per dire no alla guerra e all'insulsa aggressione della Russia all'Ucraina. Tante le bandiere della pace, tante i cartelli impugnati dai più piccoli per chiedere di fermare le armi.

Disegni e messaggi di pace

Presenti anche tanti studenti delle scuole, che hanno lasciato i loro messaggi di pace attraverso disegni appesi su una grande tabellone che d'ora in poi campeggerà all'interno della sala del Consiglio comunale.

A guidare i presenti, il sindaco Simone Sironi, il parroco don Giuseppe Barzaghi, la rappresentate della Consulta Pace Karolina Perkmann e il consigliere comunale con la delega alla Pace, Roberto Frigerio.

Due mamme giunte ad Agrate con i bimbi dopo un viaggio di 3 giorni

Accorati e commossi gli interventi dei quattro. Il primo cittadino ha insistito in particolare sulla necessità che tutte le famiglie si preparino all'accoglienza dei tanti profughi ucraini attesi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E ha raccontato la storia di due mamme giunte nei giorni scorsi davanti al Municipio di Agrate, con i loro bimbi, dopo un viaggio di tre giorni per fuggire dal loro Paese. Non casuale la scelta di Agrate dove una delle due donne aveva lavorato, come badante, in passato. Le due famiglie sono state accolte e assistite per una notte nella sede della Croce rossa e poi, il giorno dopo, hanno potuto raggiungere alcuni conoscenti residenti in Brianza.

Infine, i tanti messaggi per la pace, letti nelle loro lingue dagli agratesi di origine straniera e accolti dagli applausi dei presenti.

