In centinaia per ricordare Cristian, a un anno dalla morte

Via Friuli a Biassono invasa da decine di amici, parenti e conoscenti di Cristian Donzello, il 16enne di Monza morto esattamente un anno fa in un tragico incidente in moto.

In tanti per ricordare Cristian

I più giovani sono arrivati in moto ieri pomeriggio (martedì 12 marzo 2024) per un momento di commemorazione dedicato al loro caro amico Cristian, morto in via Friuli dopo un tragico incidente in moto. C'erano anche parenti e conoscenti, tutti hanno voluto ricordarlo lasciando un fiore, un disegno, un messaggio nel punto dove è stata posizionata una lapide in ricordo del 16enne.

La tragedia un anno fa

Domenica 12 marzo 2023 il 16enne, in sella alla sua motocicletta, è finito contro un'auto. Trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano. Il decesso era stato dichiarato la mattina dopo (lunedì 13 marzo). Una settimana dopo la tragedia in centinaia si erano radunati nel punto dove era avvenuto l'incidente, per un ultimo saluto a Cristian con fumogeni e palloncini bianchi e blu liberati in cielo. Così come è avvenuto ieri, gesti concreti "per ricordare un angelo caduto mentre si divertiva come tutti noi" il messaggio che era stato diramato sui social.

