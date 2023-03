In centinaia per ricordare Cristian, morto in moto

In centinaia si sono ritrovati domenica pomeriggio in via Friuli, nella zona industriale di Biassono, per l'ultimo saluto a Cristian Donzello, il 16enne di Monza scomparso lunedì scorso dopo un terribile incidente in moto.

In centinaia per Cristian

Tanti amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia, a una settimana esatta dalla tragedia che è costata la vita al giovane studente. Presente anche il sindaco Luciano Casiraghi, che ha espresso solidarietà e vicinanza ai genitori e ha anche chiesto alle altre famiglie di vigilare sui propri figli: «Rivolgo il mio appello a tutti i genitori presenti, di parlare con i propri figli, di stare loro vicino, di seguirli - ha sottolineato il sindaco - Le istituzioni ci sono e ci saranno sempre, sono presenti e vigilano sul territorio, ma il ruolo della famiglia per i ragazzi è fondamentale. Il rispetto di sé e degli altri è alla base del vivere civile".

Il dolore dei familiari

"La morte di mio figlio ha salvato altre persone - ha commentato papà Massimo aggiungendo - D'ora in poi la domenica verrò qui e starò accanto a questi ragazzi, mio figlio non c’è più ma ci sarò io". "Quanta gente è venuta a salutarti, come ti volevano bene. Ma questa volta l’hai combinata grossa, è stata come una coltellata al cuore. Ti vorremo per sempre bene - il ricordo degli amici - Siamo qui per ricordare un angelo caduto mentre si divertiva come tutti noi". Poi il lancio di fumogeni e palloncini per l'ultimo saluto a Cristian.

Il servizio completo sarà pubblicato sui nostri settimanali Giornale di Carate, Monza e Seregno in edicola da domani, martedì 21 marzo 2023.