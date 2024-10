In corso le ricerche di un 31enne scomparso da Desio

Sono ore di apprensione per i famigliari di Matteo Rivolta, un 31enne residente a Desio scomparso dalla sera di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024.

Scomparso Matteo Rivolta, ricerche in corso a Paderno D'Adda

Dalla notte scorsa le ricerche sono in corso a Paderno D'Adda, nei pressi del ponte, dopo il ritrovamento della sua auto. E' grande lo spiegamento di mezzi, soprattutto dei Vigili del Fuoco, a ridosso del San Michele. Stando alle informazioni raccolte, il giovane avrebbe lasciato l'auto vicino al cimitero, proprio a ridosso del viadotto che separa il Meratese dell'Isola Bergamasca. Le operazioni sono in corso anche oggi, giovedì 24 ottobre. Sul posto i mezzi dei Vigili fuoco Lecco e di quelli di Merate a supporto, il Nucleo Sommozzatori di Milano, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale di Lecco e l'Unità di comando locale. Al momento, a causa della scarsa visibilità, non si è alzato in cielo l'elicottero per perlustrare le acque del fiume dell'alto.

L'appello della sorella

La sorella di Matteo, Paola Rivolta, ha lanciato un appello sui social:

"Vi chiedo aiuto per ritrovare mio fratello, Matteo Rivolta, 31 anni, alto 1,83 metri, peso 90 chili, occhi azzurri, capelli castani. Indossava una giacca di panno blu scuro, una felpa blu, dei pantaloni grigio chiaro. Mercoledì 23 ottobre, presumibilmente attorno alle 19, ha parcheggiato l'auto in via Airoldi a Paderno d'Adda. Non sappiamo dove si sia diretto. Potrebbe stare vagando lungo l'Adda, così come tra i paesi limitrofi, o avere preso un treno. Potrebbe essere stanco o in stato confusionale".

Chi chiamare in caso di avvistamenti

Per segnalazioni, telefonare ai Carabinieri o ai Vigili del fuoco, oppure ai numeri:

Paola 3331117758

Guido 3407112059

Marco 3498428948

Matteo 3493892567