Dalla serata di ieri, martedì 2 settembre 2025, sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del fuoco, di una persona che potrebbe essersi buttata dal ponte San Michele di Paderno d’Adda.

In corso le ricerche di un giovane nell’Adda

L’allarme è scattato attorno alle 20 di martedì sera. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che una persona che si trovava lungo l’alzaia dell’Adda abbia sentito un forte tonfo in acqua e da lì il pensiero è andato alla triste fama del ponte, noto da decenni per essere scenario di numerosi gesti estremi.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata. Sul posto sono sopraggiunti diversi mezzi dei Vigili del fuoco e del fatto sono stati informati anche i Carabinieri della compagnia di Merate.

Nelle ultime ore inoltre sarebbe emerso che la persona che in questo momento si sta cercando sarebbe un giovane di Vimercate.

Le ricerche nella giornata di ieri sono proseguite senza sosta ma senza esito. I Vigili del fuoco, questa mattina presto, hanno già ripreso le attività.