I malfattori sono penetrati nottetempo nel magazzino, dal quale hanno asportato ottone, rame e bronzo: in particolare sbarre, materiale lavorato e scarti per un valore commerciale di circa cinque o seimila euro. Il furto è stato consumato fra martedì e mercoledì della scorsa settimana alla Omcca di via Dosso a Seregno, che produce macchinari per la lavorazione della lamiera.

In ditta rubati ottone, rame e bronzo

I ladri hanno attraversato i campi per raggiungere la ditta. Quindi sono riusciti a forzare una porta sul retro del capannone, dal quale hanno avuto accesso al magazzino. Hanno svuotato cesti e bidoni con il materiale di lavorazione e lo hanno caricato su un veicolo parcheggiato su una stradina alle spalle dell’azienda, in una zona buia e tranquilla. Sicuramente hanno agito malfattori esperti, almeno un paio, perché per entrare non hanno dovuto rompere o sfondare la porta, utilizzando forse un passpartout.

Nel buio nessun movimento o rumore sospetto che potesse essere visto o sentito dai residenti della frazione divisa a metà fra Seregno e Albiate.

Nella zona non ci sono nemmeno telecamere private che sarebbero state utili per le indagini dei Carabinieri della Compagnia locale, a cui è stato denunciato il furto.

L’intrusione è stata scoperta l’indomani mattina all’arrivo del personale della Omcca, in attività da oltre cinquant’anni, nella quale lavorava Mauro Vergani, seregnese vittima dell’incidente aereo di Linale nel 2001.

«I ladri hanno avuto tutto il tempo per rubare - ha spiegato Flavio Vergani, uno dei soci – Nessuno ha visto niente. Questo materiale serve per fabbricare i componenti delle nostre macchine: lo daranno ai rottamai, soprattutto il rame e il bronzo hanno un certo valore. Se fosse gente davvero in difficoltà, che non riesce a sfamare i figli, ne darei loro anche di più. Invece sono delinquenti…».

Lo spiacevole episodio non ha scoraggiato la generosità di Vergani, che la mattina stessa – come avviene due volte all’anno - ha fatto una donazione alla cooperativa sociale Alatha di Milano. Qualche anno fa la Omcca era stata derubata di attrezzi e utensili vari, fra cui chiavi, leve e piedi di porco.