Vandalismo

In due notti dodici auto con le gomme tagliate. La brutta sorpresa per alcuni residenti del quartiere Villaggio Giovi a Limbiate, non è la prima volta

Vandalismi a Limbiate nel fine settimana: nelle vie Caracciolo, Guerrazzi e nel parcheggio di via Sottocorno, in due notti a una dozzina di auto sono state bucate le gomme. "Ad alcune sono state tagliati anche due pneumatici, in certi casi è stata anche sfregiata la carrozzeria" ha raccontato il consigliere del Pd Domenico di Lucca, che abita da quelle parti e ha raccolto le segnalazioni dei vicini di casa.

E' già successo nelle scorse settimane

Ancora da chiarire se sia trattato di un vandalo o di più vandali che hanno colpito in modo casuale o di un gesto mirato. Gli episodi sono stati denunciati ai Carabinieri che si sono recati sul posto per un sopralluogo. Già nelle scorse settimane però, altre auto parcheggiate nelle stesse vie del quartiere Villaggio Giovi erano state trovate con gli pneumatici tagliati. "E’ necessario porre maggiore attenzione a questa zona della città, i residenti stanno valutando di chiedere l’installazione di telecamere" ha aggiunto Di Lucca.