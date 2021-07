In fiamme materiale di compostaggio

Brucia materiale di compostaggio, sul posto i Vigili del fuoco. E' accaduto oggi, domenica 25 luglio, poco dopo mezzogiorno, ad Aicurzio.

Tre mezzi dei Vigili del fuoco in azione

L'allarme è scattato in via Quadri lungo la strada per Brentana. Sul posto si sono portati due mezzi dei Vigili di Fuoco di Vimercate e uno dei colleghi di Carate.

Nessun ferito

I pompieri hanno avuto velocemente ragione delle fiamme, divampate per cause da accertare. Nessuna persona è rimasta ferita.